Ростовчане, работающие на Зеленом острове, каждый день рискуют жизнью

Остров, который оторван от большой земли на целых полгода. Судьба зимней переправы на Зеленый остров сейчас находится под пристальным вниманием властей. Летом сюда можно проехать по понтонному мосту, но на зиму его разбирают. Нужно идти либо по льду, либо по литерному железнодорожному мосту, не приспособленному для пешеходов.

Для начальника водно-спортивного комплекса института имени Седова — а учреждение находится на Зеленом острове — зимняя переправа через Дон — больной вопрос не одно десятилетие. Сколько не бился, говорит, воз и ныне там.

«У нас зима в Ростове — она обычно какая? Приморозило немножко, речка встала. По ней ходить нельзя, лед у нас крайне тонкий», — говорит начальник водно-спортивного комплекса института водного транспорта им. Г.Я. Седова Сергей Кузнецов.

Между тем, зимой на острове работает больше полусотни человек. И добираются кто как может. Когда льда на Дону нет, пожалуй, один из двух способов добраться до Зеленого острова — катера. Можно еще по железнодорожному мосту, но это во всех смыслах — целое приключение.

Любой пожелавший перейти по конструкции стратегического значения, обязан оформиться в полиции. Плюс само по себе движение по мосту — путешествие не из приятных. Евгений Макаров на остров добирается полтора часа.

«Идет состав около 100 вагонов, стоишь в маленьком карманчике — внизу высота большая, идет поезд. Там очень жутко и холодно», — говорит боцман водно-спортивного комплекса института водного транспорта им. Г.Я. Седова Евгений Макаров.

Директор базы отдыха рассказывает, что чуть ли не каждый день ему звонят потенциальные клиенты с просьбой организовать отдых. Но все упирается в реку.

«Когда переправа открыта, люди переходят семьями погулять, шашлык. Выйти, оторваться от города. Но, к сожалению, нет никаких условий», — говорит директор базы отдыха Ашот Мкртчян.

По мнению Сергея Кузнецова, появись тут железнодорожная платформа и зимний путь стал бы вдвое легче, а Зеленый остров хотя бы на шаг приблизился к мечте стать круглогодичным местом отдыха ростовчан. В перспективном плане развития железнодорожного транспорта Ростова станция на Зеленом острове имеется. И об этом на днях говорили на совещании под руководством губернатора.

Железнодорожная станция решила бы массу проблем для людей, работающих на Зеленом острове зимой. Представьте, отсюда до города — не меньше полутора километров. Примерно столько же — до мест работы. На каком этапе решение вопроса? За комментариями мы обратились в ответственные учреждения. Ответы на официальные запросы ждем в ближайшие дни.