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ОБЩЕСТВО

Ростовчане смогут добавить к своим блинам алтайский мед

21:25 Среда, 22.02.2017

Выставка алтайского меда ждет своих покупателей. Тем более, что в разгаре Масленица, а значит нужно побеспокоится о вкусной добавке. К тому же алтайский мед с пасеки впервые представлен в Ростове-на-Дону.

Вот уже более века качество меда определяют по диастазному числу или ферментной активности. Иными словами, чем суровее климат, тем выносливее пчелы и полезней мед. Алтайские сорта как раз относят к таким высококачественным, говорит представитель династии сибирских пчеловодов Алексей Писклюков.
«Такие меда как таежный, дягилевый, горный собираются в июле, августе, собираются в непролезной тайге, это нетронутая природа человеком», — отмечает пчеловод Алексей Писклюков.
Пасека Писклюковых находится в Советском районе Алтайского края. В Ростов-на-Дону мед и продукты пчеловодства семья привезла впервые. Отведать более 20-ти сортов алтайского меда можно на выставке в Окружном Доме офицеров. Она работает до 26 февраля.

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