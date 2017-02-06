Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Ростовчане смогут увидеть уникальные снимки из фонда ‘Мир Кавказу’

12:26 Понедельник, 06.02.2017

Завтра в Музее русско-армянской дружбы откроют выставку фотографий из фонда «Мир Кавказу». Зрители увидят свыше 500 уникальных снимков из крупнейших российских музеев. Среди них есть и кадры сделанные в 19 веке. Февраль, кстати, обещает много интересного для любителей искусства. Свои полотна выставляют сразу трое новочеркасцев: в Донской публичной библиотеке Виктор Сетунов, а в Ростовском музее изобразительных искусств — Константин Сиденин и Александр Глущенко.

Еще темы рубрики

06 февраля 2017
Рок-группа ‘Сплин’ презентовала в Ростове новый альбом ‘Ключ к шифру’
06 февраля 2017
Ростовчане смогут увидеть уникальные снимки из фонда ‘Мир Кавказу’
06 февраля 2017
Ростов заренее готовится широко отметить Масленицу
05 февраля 2017
Знаменитые деятели киноискусства рассказали о фильме ‘Притяжение’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.