Ростовчане смогут увидеть уникальные снимки из фонда ‘Мир Кавказу’
Завтра в Музее русско-армянской дружбы откроют выставку фотографий из фонда «Мир Кавказу». Зрители увидят свыше 500 уникальных снимков из крупнейших российских музеев. Среди них есть и кадры сделанные в 19 веке. Февраль, кстати, обещает много интересного для любителей искусства. Свои полотна выставляют сразу трое новочеркасцев: в Донской публичной библиотеке Виктор Сетунов, а в Ростовском музее изобразительных искусств — Константин Сиденин и Александр Глущенко.
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