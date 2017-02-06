Ростовчане смогут увидеть уникальные снимки из фонда ‘Мир Кавказу’

Завтра в Музее русско-армянской дружбы откроют выставку фотографий из фонда «Мир Кавказу». Зрители увидят свыше 500 уникальных снимков из крупнейших российских музеев. Среди них есть и кадры сделанные в 19 веке. Февраль, кстати, обещает много интересного для любителей искусства. Свои полотна выставляют сразу трое новочеркасцев: в Донской публичной библиотеке Виктор Сетунов, а в Ростовском музее изобразительных искусств — Константин Сиденин и Александр Глущенко.