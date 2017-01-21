Ростовчане спасли израненную косулю

На одной из баз отдыха на левом берегу Дона ростовчане обнаружили израненную косулю, сообщает сайт донского правительства. На место происшествия вызвали сотрудников Минприроды и ветврача.

Специалисты во время осмотра установили, что самца косули искусали одичавшие собаки. Животное осмотрели, серьезных травм не нашли, раны обработали антисептиком. После этого его перевезли на территорию заказника «Левобережный». Косуля уже обживается на новом месте.