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ОБЩЕСТВО

Ростовчане спасли израненную косулю

10:11 Суббота, 21.01.2017

На одной из баз отдыха на левом берегу Дона ростовчане обнаружили израненную косулю, сообщает сайт донского правительства. На место происшествия вызвали сотрудников Минприроды и ветврача.

Специалисты во время осмотра установили, что самца косули искусали одичавшие собаки. Животное осмотрели, серьезных травм не нашли, раны обработали антисептиком. После этого его перевезли на территорию заказника «Левобережный». Косуля уже обживается на новом месте.

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