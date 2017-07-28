Ростовчане спешно скупают карты для безналичной оплаты проезда

Ростовчане спешно приобретают карты для безналичной оплаты проезда. На этой неделе в офисе «Агентства развития платёжных систем» возник настоящий ажиотаж. Там рассказали, что только за последние два дня продано более 2 тысяч транспортных карт. Как показал опрос, такой интерес связан с появившейся информацией о подорожании проезда в общественном транспорте. В скором времени одна поездка в автобусе будет стоить 25 рублей, что на 6 рублей дороже действующего тарифа. Безналичный способ оплаты позволяет сэкономить. Стоимость проезда по карте составит 20 рублей.

«Минус в том, что я не смогу расплачиваться в маршрутках, хотя езжу только на маршрутках. Теперь мне придется ездить на автобусах», — говорит ростовчанка Маргарита Ткаченко.

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, если в автобусе устройство для безналичной оплаты не будет работать, пассажир с транспортной картой имеет право проехать бесплатно. Что же касается льготной категории граждан, сохранится ли 50-процентная скидка, пока официально не сообщается.

Новый тариф вступит в силу с третьей декады августа, сообщает сайт администрации города, когда в продаже появятся новые карты под названием «Простор». По сравнению с картой старого образца, «Простор» будет иметь ряд преимуществ.

Алексей Торицын заместитель генерального директора ООО «АРПС»: «Новый, современный, интересный дизайн у карты. А главное она имеет возможность дальнейшего развития, скоро может стать картой «Горожанин», то есть возможности этой карты не ограничиваются оплатой проезда на транспорте, могут оплачиваться любые муниципальные услуги в дальнейшем»

Приобрести такие чипованные платежки можно будет в информационном центре «Агентства развития платёжных систем» по адресу Социалистическая, 37. Также в ближайшее время карты появятся в киосках «Дон-печати» и на Почте России. Пополнять баланс можно 70-ти терминалах, 7 из них работают круглосуточно. Они находятся в отделениях банка «Центр-Инвест». В будущем в агентстве планируют расширить список точек пополнения карт в отдаленных районах. При вводе в эксплуатацию «Простора» прежняя карта будет работать без перебоев, рассказывают в офисе компании. Сейчас как раз обновляют систему.