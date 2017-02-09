Ростовчане страдают от нашествия крыс, бегущих из соседнего дома

Нашествие крыс на одной из улиц Ростова. Жильцы дома по улице Фрунзе не в силах воевать с полчищем грызунов, тем более, что здесь есть всё необходимое, чтобы их ряды постоянно пополнялись. По словам местных жителей, вся проблема в приюте бродячих животных, которые организовала хозяйка соседнего дома.

Это больше напоминает кадры из фильма ужасов: сумерки и на деревьях сидят крысы. Хозяева участка, который атакуют грызуны, говорят, что в теплое время года все время слышно, как эти мелкие животные грызут орехи на дереве.

Каждое утро Сергей Кризский проверяет крысоловки и осматривает дом. Все, что прогрызли животные, нужно заделывать и ремонтировать. В доме маленький ребенок, поэтому взрослые ежедневно моют пол и все поверхности с обеззараживающими средствами. Крысы, уверены жертвы нашествия, приходят со стороны соседей. Может показаться, что там приют для животных, но на самом деле это обычный частный дом, где живет пенсионерка со своей 40-летней дочерью.

«Когда она начала разводить собак, появилось огромное количество крыс, и по осени эти крысы нас буквально атаковали. Их были сотни, они падали с орехов», — говорит Сергей Кризский.

Все, что не доели собаки, по словам недовольных соседей, подъедают крысы. Ещё в пищевой цепочке участвуют кошки. Это продолжается уже два года. Районная администрация никак не может заставить любительницу животных навести порядок на участке, который превратился в свалку мусора. Вот и теперь женщина долго не открывает двери и не настроена на диалог.

«Мы все убрали, а это то, чем топить печку, это топливо. Мы не можем это убрать», — уверяет хозяйка дома с собаками Елена Кутырёва.

В доме Кутырёвых нет отопления, водопровода и канализации, но зато живет больше 30 собак. Хозяйка говорит, что постепенно раздает их, но пока что от лая страдает вся округа.

«Изначально там были свалочные очаги: бытовые отходы, мусор, сейчас ситуация чуть изменилась в лучшую сторону», — говорит специалист сектора инспектирования Валерий Фомичев.

«Крысы? Извините, крыс у нас нет. Пусть они спрашивают, где крысы прописаны. У нас они не прописаны. У нас собаки, они их едят, полностью уничтожают, если крыса где», — говорит хозяйка дома с собаками Елена Кутырёва.

Местные жители добились рассмотрения вопроса в суде. Правда, ответчик в зал не явился — по состоянию здоровья и отсутствию паспорта. Соседи будут ждать следующего заседания. Оно назначено на 24 февраля.