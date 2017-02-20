Лента новостей

КУЛЬТУРА

Ростовчане увидят Крымскую войну на фото

12:59 Понедельник, 20.02.2017

Фотовыставка «Крымская война 1853-1856 гг.» откроется в Ростове 21 февраля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, экспозиция расположилась в областном музее краеведения. Это новый военно-исторический арт-проект автора Александры Благининой.

Выставка приурочена к 160-летию окончания Крымской войны. Автор проекта считает, что люди искусства должны не только развлекать, но и просвещать и воспитывать народ. Эта экспозиция и призвана рассказать людям о событиях полуторавековой давности.

Еще темы рубрики

20 февраля 2017
Ростовчане увидят Крымскую войну на фото
20 февраля 2017
На трассе ‘Ростов-Новошахтнск’ ‘ВАЗ’ врезался в мусоровоз, погиб человек
20 февраля 2017
На Дону разыскивают без вести пропавшего пенсионера
20 февраля 2017
В Ростове произошло массовое ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.