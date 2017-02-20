Ростовчане увидят Крымскую войну на фото

Фотовыставка «Крымская война 1853-1856 гг.» откроется в Ростове 21 февраля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, экспозиция расположилась в областном музее краеведения. Это новый военно-исторический арт-проект автора Александры Благининой.

Выставка приурочена к 160-летию окончания Крымской войны. Автор проекта считает, что люди искусства должны не только развлекать, но и просвещать и воспитывать народ. Эта экспозиция и призвана рассказать людям о событиях полуторавековой давности.