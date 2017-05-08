Ростовчане возложили цветы к стеле «Город воинской славы»

В Ростове-на-Дону к стеле «Город воинской славы» возложили цветы. В мероприятии приняли участие представители местной власти, ветераны, школьники, студенты, волонтеры и представители общественных объединений, сообщает сайт администрации донской столицы.

Глава города поздравил собравшихся с наступающим Днём Победы. Также, обращаясь к представителям молодого поколения, Виталий Кушнарёв отметил, что именно им — наследникам Победы — предстоит сохранить традиции патриотизма и мужества предков.