Ростовчане впервые посетили сеанс интерактивного кино
Сюжет фильма в руках у зрителей. Сегодня в одном из ростовских кинотеатров состоялся сеанс интерактивного кино. Благодаря современным технологиям можно было управлять действиями главного героя на экране.
К просмотру интерактивного фильма нужно подготовиться заранее: взять с собой заряженный мобильный телефон, скачать на него специальное приложение и подключиться к специальной Wi-Fi-сети.
Далее зритель принимает участие в своеобразном квесте, где ему предлагают право выбора сценария. Как все это происходило: на экране появлялось несколько вариантов решения той или иной ситуации, дальше зрители голосовали в специальном приложении — на это отводилось не более пяти секунд, и какой вариант получал больше всего голосов, по такому сценарию и развивался фильм.
Как говорят создатели, всего предусмотрено семь вариантов финала. Первыми зрителями стали журналисты и студенты, они остались довольны.
«Мне понравилась новизна идеи. Ты можешь непосредственно участвовать в самом фильме и выбирать решения за персонажа в зависимости от собственного мнения», — говорит один из зрителей.
«Очень необычный формат, и даже не напрягает, что ты смотришь постоянно на экран, потому что это захватывает. Сюжет интересный, хорошее качество фильма», — отмечает другой зритель.
Первый вариант финала, который сегодня показали зрители, их не устроил. Им предложили выбрать иной, но все же хеппи-энда не случилось, хотя из семи вариантов счастливые все-таки существуют.
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