Ростовчане вышли в финал Российской молодежной архитектурной биеннале

Архитекторы из Ростова-на-Дону вышли в финал I Российской молодежной архитектурной биеннале. Свой проект группа представит в октябре в Иннополисе.

Как сообщает сайт донского правительства, финалистов отбирали по выполненным эссе и представленным портфолио. На суд жюри свои работы отправили 377 участников из 11 стран.

В финале лучшие проекты отметят золотым, серебряным и бронзовым призами. По завершению биеннале экспозицию покажут в Москве, в Казани и других крупных городах России.