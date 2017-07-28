Ростовчане вышли в финал Российской молодежной архитектурной биеннале
Архитекторы из Ростова-на-Дону вышли в финал I Российской молодежной архитектурной биеннале. Свой проект группа представит в октябре в Иннополисе.
Как сообщает сайт донского правительства, финалистов отбирали по выполненным эссе и представленным портфолио. На суд жюри свои работы отправили 377 участников из 11 стран.
В финале лучшие проекты отметят золотым, серебряным и бронзовым призами. По завершению биеннале экспозицию покажут в Москве, в Казани и других крупных городах России.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.