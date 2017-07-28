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ОБЩЕСТВО

Ростовчане вышли в финал Российской молодежной архитектурной биеннале

10:14 Пятница, 28.07.2017

Архитекторы из Ростова-на-Дону вышли в финал I Российской молодежной архитектурной биеннале. Свой проект группа представит в октябре в Иннополисе.

Как сообщает сайт донского правительства, финалистов отбирали по выполненным эссе и представленным портфолио. На суд жюри свои работы отправили 377 участников из 11 стран.

В финале лучшие проекты отметят золотым, серебряным и бронзовым призами. По завершению биеннале экспозицию покажут в Москве, в Казани и других крупных городах России.

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Ростовчане вышли в финал Российской молодежной архитектурной биеннале

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