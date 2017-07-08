Ростовчанин Сергей Поливец на пресс-каре стартовал с участниками ралли «Шелковый путь»

Сегодня, 7 июля, в Москве дали старт ралли «Шелковый путь». Участники одного и самых популярных гоночных соревнований отправились с Красной площади. Маршрут пройдет через города России, Казахстана и Китая. Двухнедельный марафон завершится в Сиане 22 июля. Участникам предстоит проехать почти 10 тысяч километров. Одним из официальных фотографов ралли выступает ростовчанин Сергей Поливец.

Ранее, фотоальбом «Шёлковый путь», составленный из работ Сергея Поливца, снятых во время ралли 2016 года, получил награду «Фотофорум-2017». К тому же, Сергей Поливец выступал автором выставки на Тверском бульваре в Москве — «По следам ралли «Шёлковый путь», презентации в Ростове-на-Дону, а его проект «Африка Эко Рейс» был представлен в Вене в январе 2017 года.