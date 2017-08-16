Ростовчанин, устроивший свалку по улице Ленина, заплатит штраф

На тротуаре возле частного дома, расположенного по ул. Огарева, 5 (угол ул. Ленина, 199) появилась стихийная свалка из строительного мусора и веток. Нарушителем чистоты оказался собственник, который зачищал свой участок под строительство и просто выбросил все отходы за его пределы. По Правилам благоустройства гражданин должен был самостоятельно убрать весь мусор, но он этого не сделал.

За нарушителя большую уборку провела администрация Ворошиловского района — вывезли две грузовые машины отходов. За нарушение порядка ростовчанина привлекут к административной ответственности, а также он заплатит штраф. Он оплатит всю стоимость работ по очистке тротуара, которые произвели за него, подчеркнули в администрации Ростова.

Ростовчанам стоит напомнить, что за невыполнение требований, установленных Правилами благоустройства территорий поселений и городских округов, их ждет предупреждение или штраф — для граждан в размере от 200 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 20000 рублей и для юридических лиц — от 20000 до 50000 рублей.