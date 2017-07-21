Ростовчанин Владимир Муран в 60 лет стал местным Шварцнеггером

В Ростове живет Шварцнеггер. На самом же деле, 60-летнего мужчину зовут Владимир Муран. А похожим на знаменитого спортсмена его сделал случай. В 40 лет он внезапно решил, что свою жизнь нужно кардинально менять. Сейчас Владимир — двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу, чемпион Европы по пляжному бодибилдингу 2017 года, и это далеко не все звания нашего героя.

«К сорока годам человек считает, что он уже всего достиг — дом, квартира, машина, дети и начинает вести такой образ жизни… Пузо отращивает по-русски говоря. Ведь что меня сподвигло пойти в тренажёрный зал. Я всем рассказываю: я одним утром проснулся — смотрю в зеркало — боже мой! Уставший — с утра! Разбитый, дохлый какой-то. И я подумал — вот была бы у меня вторая жизнь — я бы накачался, стал бы сильным», — говорит двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса Владимир Муран.

Вторую жизнь ждать Владимир не стал. Вышел из своей сисадминской малоподвижности и пошел тягать железо. Штанга в 5 килограммов едва не придавила его намерение стать физически совершенным человеком. Но он оказался сильнее. И сегодня поднимает 150 килограммов. От жены того же не требует, но зарядку расписал.

«Он отличный отец, любящий муж, и … любит себя. Но если бы он себя не любил… Люди, которые себя не любят, они и окружающих не любят. У него безумная жажда жизни и он этим чувством заряжает окружающих. С ним не бывает скучно», — говорит жена Владимира Мурана Юлия Копылова.

Пенсионер по возрасту, но не по статусу. Теперь Владимир Муран стал тренером. На сегодня у него 17 побед в конкурсах различных уровней. Но главное — он взял верх над собственной инертностью.