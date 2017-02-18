Ростовчанка стала чемпионкой России по армспорту

В Московской области на первенстве России по армрестлингу приняли участие более 700 юниоров. В первый же день соревнований ростовчанка Любовь Харченко одержала уверенную победу в весовой категории до 70 кг среди старшей возрастной группы юниоров (18 — 21 год.)

В пресс-службе ростовской администрации отмечают, что Любовь начала свою карьеру в этом виде спорта всего полтора года назад, но уже успела добиться выдающихся результатов. В декабре 2016 года она завоевала «золото» Всероссийского мастерского турнира «Кубок Дружбы Калмыкии», выполнив тем самым норматив «Мастер спорта России», и вот теперь – победа на первенстве и отбор в сборную команду Российской Федерации.