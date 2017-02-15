Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Ростовчанкам раскроют секрет создания обрядовых кукол

13:28 Среда, 15.02.2017

Секрет создания масленички и других обрядовых кукол раскроют ростовчанкам. Сегодня в преддверии масленичных гуляний Областной дом народного творчества проведет мастер-класс. Тайнами рукоделия с участниками поделится лауреат Всероссийских фестивалей Елена Артыкова. Также их познакомят с историей и значением народной обережной игрушки.

Еще темы рубрики

15 февраля 2017
Ростовчанкам раскроют секрет создания обрядовых кукол
15 февраля 2017
Исполнилось 100 лет со Дня рождения донского художника Семена Скопцова
urupin_valentin (2)
15 февраля 2017
Главный дирижер ростовского оркестра победил на международном конкурсе дирижеров
14 февраля 2017
В Ростовском музее ИЗО раскрывают ‘Тайны вдохновения’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.