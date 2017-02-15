Ростовчанкам раскроют секрет создания обрядовых кукол
Секрет создания масленички и других обрядовых кукол раскроют ростовчанкам. Сегодня в преддверии масленичных гуляний Областной дом народного творчества проведет мастер-класс. Тайнами рукоделия с участниками поделится лауреат Всероссийских фестивалей Елена Артыкова. Также их познакомят с историей и значением народной обережной игрушки.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.