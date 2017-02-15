Ростовчанкам раскроют секрет создания обрядовых кукол

Секрет создания масленички и других обрядовых кукол раскроют ростовчанкам. Сегодня в преддверии масленичных гуляний Областной дом народного творчества проведет мастер-класс. Тайнами рукоделия с участниками поделится лауреат Всероссийских фестивалей Елена Артыкова. Также их познакомят с историей и значением народной обережной игрушки.