Ростовчанку Людмилу Матуа пригласили на конкурс «Миссис Вселенная-2017»
Ростовчанка Людмила Матуа получила приглашение представлять Россию на конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2017». В этом году мероприятие пройдет в сентябре в ЮАР. От нашей страны на него отправятся несколько красавиц.
Людмила Матуа — обладательница титулов Прима Дона, Миссис Россия Интернешнл, Миссис Планета. Она замужем, воспитывает сына, работает и учится в аспирантуре. Окончательного решения об участии в конкурсе «Миссис Вселенная» девушка пока не приняла.
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