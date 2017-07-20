Ростовчанку Людмилу Матуа пригласили на конкурс «Миссис Вселенная-2017»

Ростовчанка Людмила Матуа получила приглашение представлять Россию на конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2017». В этом году мероприятие пройдет в сентябре в ЮАР. От нашей страны на него отправятся несколько красавиц.

Людмила Матуа — обладательница титулов Прима Дона, Миссис Россия Интернешнл, Миссис Планета. Она замужем, воспитывает сына, работает и учится в аспирантуре. Окончательного решения об участии в конкурсе «Миссис Вселенная» девушка пока не приняла.