Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Ростове проходят праздничные торжества, посвященные Дню радио

18:56 Пятница, 05.05.2017

7 мая отмечается День радио. В преддверии праздника торжественные мероприятия проходят во всех отраслевых подразделениях.

Донские связисты по традиции начинают праздничные торжества у памятника Александру Попову. 7 мая 1895 года он представил общественности свое сенсационное изобретение — радио-приемник. А первый сеанс гражданской радиосвязи состоялся через 6 лет на Донской земле. Попов открыл миру новую эпоху и сейчас профессия связиста одна из востребованных и перспективных.

В здании Ростовского общественного собрания проходит самая волнительная часть праздника. Вручение государственных наград и благодарственных писем губернатора. Восемь специалистов сегодня удостоены звания «Лучший связист Дона».

У работников отрасли связи Ростовской области появилась новая традиция. Теперь в канун профессионального праздника они приходят к скульптурной композиции «Связисты Дона». Она установлена в Ростове-на-Дону на пересечении 14 линии и проспекта Шолохова. Встречаются, говорят о работе, о том, что сделано за год.

Еще темы рубрики

05 мая 2017
300 тысяч донских школьников написали письмо-ответ своим прабабушкам и прадедушкам, воевавшим за Родину
14-46
05 мая 2017
Ростове проходят праздничные торжества, посвященные Дню радио
14-38
05 мая 2017
Сотрудники ростовского ФСБ возложили цветы к мемориалу павшим воинам на Братском кладбище
14-36
05 мая 2017
Донские спасатели поздравили ветеранов в преддверии Дня Победы

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.