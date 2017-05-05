Ростове проходят праздничные торжества, посвященные Дню радио

7 мая отмечается День радио. В преддверии праздника торжественные мероприятия проходят во всех отраслевых подразделениях.

Донские связисты по традиции начинают праздничные торжества у памятника Александру Попову. 7 мая 1895 года он представил общественности свое сенсационное изобретение — радио-приемник. А первый сеанс гражданской радиосвязи состоялся через 6 лет на Донской земле. Попов открыл миру новую эпоху и сейчас профессия связиста одна из востребованных и перспективных.

В здании Ростовского общественного собрания проходит самая волнительная часть праздника. Вручение государственных наград и благодарственных писем губернатора. Восемь специалистов сегодня удостоены звания «Лучший связист Дона».

У работников отрасли связи Ростовской области появилась новая традиция. Теперь в канун профессионального праздника они приходят к скульптурной композиции «Связисты Дона». Она установлена в Ростове-на-Дону на пересечении 14 линии и проспекта Шолохова. Встречаются, говорят о работе, о том, что сделано за год.