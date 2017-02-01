Ростовская администрация обещает высадить в центре еще больше деревьев

Благоустройство центра Ростова и реконструируемых улиц донской столицы обсудили в городского администрации. Участники совещания говорили о ремонте на пер. Соборного, пл. Советов, пр. Соколова, пер. Семашко, пер. Газетный, сквера Ломоносова, а также об обновлении памятника чернобыльцам.

При этом особое внимание заместитель градоначальника по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев обратил на тему озеленения.

«С приходом весны город должен расцвести. Мы будем продолжать озеленять Ростов, чтобы сделать облик города еще более привлекательным как для горожан, так и для гостей донской столицы», — подчеркнул заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Владимир Арцыбашев.

К весне планируется высадить новые деревья и установить кашпо для цветов вдоль улицы Большой Садовой, сообщили в пресс-службе мэрии.