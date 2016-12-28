Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии на 15,4 процента

13:08 Среда, 28.12.2016

По состоянию на 27 декабря Ростовская АЭС выработала 23,66 миллиардов кВтч. Этот объем превысил уровень за 2015 год на 15,4 процента.

Отметим, что на атомной станции в 2016 году выполнялись модернизационные работы. Так, по данным пресс-службы АЭС, проведен планово-предупредительный ремонт энергоблока № 3. Завершены работы на блоке №2.

В реакторном отделении энергоблока №4 выполнен монтаж главного циркуляционного трубопровода. Кроме того, смонтированы и обвязаны технологическими трубопроводами гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны объекта. Ведутся пуско-наладочные работы.

Смонтирована и готовится к вводу в эксплуатацию уникальная насосная станция добавочной воды с водоподводящим ковшом энергоблоков №3 и 4. Завершается монтаж системы преднапряжения защитной оболочки реакторного отделения энергоблока №4.

Еще темы рубрики

28 декабря 2016
В Ростовской области выявлен 32 случай бешенства
28 декабря 2016
Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии на 15,4 процента
28 декабря 2016
Благотворительный проект собрал в цирке Ростова полторы тысячи ребят
28 декабря 2016
В ростовском аэропорту открылась выставка кино

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.