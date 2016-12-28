Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии на 15,4 процента

По состоянию на 27 декабря Ростовская АЭС выработала 23,66 миллиардов кВтч. Этот объем превысил уровень за 2015 год на 15,4 процента.

Отметим, что на атомной станции в 2016 году выполнялись модернизационные работы. Так, по данным пресс-службы АЭС, проведен планово-предупредительный ремонт энергоблока № 3. Завершены работы на блоке №2.

В реакторном отделении энергоблока №4 выполнен монтаж главного циркуляционного трубопровода. Кроме того, смонтированы и обвязаны технологическими трубопроводами гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны объекта. Ведутся пуско-наладочные работы.

Смонтирована и готовится к вводу в эксплуатацию уникальная насосная станция добавочной воды с водоподводящим ковшом энергоблоков №3 и 4. Завершается монтаж системы преднапряжения защитной оболочки реакторного отделения энергоблока №4.