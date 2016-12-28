Ростовская мэрия: ‘Парковка на обочине мешает уборке снега’

В ночь с 27 на 28 декабря в Ростове выпал снег. Коммунальные службы города оперативно отреагировали на погодные условия. Как отметили в пресс-службе администрации южной столицы, для расчистки дорог и вывоза снега на улицы вывели 145 единиц коммунальной техники.

К утру 28 декабря все основные магистрали города расчищены, сейчас идет обработка улиц противогололедными реагентами, уточнили в мэрии. Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону обращается ко всем жителям города по возможности не оставлять припаркованный транспорт на проезжих частях, так как это мешает уборке снега.

Напоминаем, что если ваш двор не расчищен от снега, вы можете обратиться по телефонам оперативно-диспетчерских служб районов:

Ворошиловский район — 235-11-11

Железнодорожный район — 222-45-70

Кировский район — 262-05-63

Ленинский район — 240-20-07

Октябрьский район — 245-03-45

Первомайский район — 252-31-32

Пролетарский район — 251-66-62

Советский район — 222-69-03

Также можно обратиться в единую аварийно-диспетчерскую службу департамента ЖКХ и энергетики Ростова по телефонам: 264-26-64 244-25-98, 244-26-91, 244-26-93.