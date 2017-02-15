Ростовская область достойно отразила удар снежной стихии

В настоящее время все основные магистрали Ростова-на-Дону расчищены, производится обработка улиц реагентами.

Первыми удар стихии приняли на себя те, кто был в пути. Вечерний Ростов замер в 9-бальных пробках. Метель буквально за полтора часа парализовала все трассы области. На М-4 водителям пришлось труднее всего, особенно на участках в районе Аская и Грушевского спуска.

«В период непогоды на территории региона было зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими, при которых четыре человека погибло, в том числе один несовершеннолетний. 10 человек получили травмы», — прокомментировал начальник отдела пропаганды БДД управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Мухин.

Сотрудники Госавтоинспекции за сутки выдали 75 предписаний собственникам дорог, большинство из них как раз за неубранный снег. По закону, очистить трассы необходимо в течение шести часов после окончания метели, но в эту ночь многие вывели уборочную технику в начале снегопада.

«Как только начался снегопад, сразу техника вышла на улицы», — отметил директор управления благоустройства Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону Николай Езуб.

Но причиной аварий в донской столице в эту ночь стали не только погодные условия.

«Многие ездят на летней резине. У нас же в Ростове юг, поэтому думают, что будет тепло», — предположил водитель Олег Мищенко.

На Сельмаше в районе Автовокзала сразу несколько дрифтующих по кругу машин мешали движению и не раз создавали аварийную ситуацию. Центральные магистрали города очистили еще до полуночи. Однако во дворах особенно в спальных районах Ростова сугробы начали убирать только к обеду.

А днем основная нагрузка, в буквальном смысле слова, легла на плечи дворников. В некоторых ростовских школах к уборке снега подошли творчески — использовали его как наглядное пособие на уроке труда. Правда перед тем, как вручить лопаты семиклассникам, в школьном дворе с утра поработали взрослые, да и снегу здесь нашли достойное применение.

«Этот снег мы потом вывозим в наши школьные поля. У нас есть полтора гектара земли, на этой территории очень много газонной части. Снегом мы удобряем снегом наши клумбы, чтобы потом весной они благоухали», — рассказала директор школы №82 Елена Фролова.

Ростовская область на этот раз достойно отразила удар снежной стихии, на трассах отработали более 300 единиц спецтехники, было использовано 2,5 тонны противогололедных материалов. На этот час все трассы открыты для движения. Однако оперативные службы продолжат работу в особом режиме как минимум до завтрашнего утра.