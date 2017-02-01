Ростовская область — регион-лидер по продажам е-ОСАГО

За январь 2017 года страховщики заключили около 190 тысяч договоров ОСАГО в электронном виде, что составляет 60 процентов от общего числа договоров, заключенных за весь 2016 год. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

В среднем в месяц в России заключается 800 тысяч договоров ОСАГО. Таким образом, доля е-ОСАГО в среднем в январе составила почти шесть процентов, у отдельных компаний этот показатель оказался существенно выше. Регионами-лидерами по продажам е-ОСАГО являются: Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Свердловская область, Москва.