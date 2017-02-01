Дон в пятерке регионов-лидеров по продажам автомобилей с пробегом

В рейтинге регионов по объемам продаж автомобилей с пробегом Ростовская область замыкает пятерку лидеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Автостата». Согласно исследованию, за 2016 год в Донском регионе было продано 158,3 тысячи поддержанных легковых авто. Лидеры вторичного рынка — Москва и Московская область. Здесь за ушедший год реализовано более 630 автомобилей. Третье место у Краснодарского края, четвертое — у Санкт-Петербурга. В целом по России, отмечают исследователи, объем продаж автомобилей с пробегом увеличился на 6%. По данным «Автостата», в 2016 году было продано более пяти миллионов поддержанных «легковушек». Примечательно, что основной рынок продаж — отечественные «Lada Samara» и «Lada Classic».