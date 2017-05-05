Ростовская область занимает 6 место по строительству жилья в общероссийском рейтинге

Ростовская область улучшила позиции в общероссийском рейтинге по строительству жилья. Теперь регион занимает 6 место, сообщает пресс-служба донского Правительства. Только за первые три месяца 2017-го на Дону построили почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья. В целом, на Ростовскую область приходится 3,5 процента всего российского жилья.