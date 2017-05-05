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ОБЩЕСТВО

Ростовская область занимает 6 место по строительству жилья в общероссийском рейтинге

14:47 Пятница, 05.05.2017

Ростовская область улучшила позиции в общероссийском рейтинге по строительству жилья. Теперь регион занимает 6 место, сообщает пресс-служба донского Правительства. Только за первые три месяца 2017-го на Дону построили почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья. В целом, на Ростовскую область приходится 3,5 процента всего российского жилья.

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