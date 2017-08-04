Ростовская область заняла 5-е место в РФ по количеству людей с диагнозом «алкогольная зависимость»

Ростовская область заняла 5-е место среди субъектов Российской Федерации по количеству людей с диагнозом «алкогольная зависимость». Анализ статистики Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского провело интернет-издание Life. Согласно приведенным данным, на Дону диагноз «алкогольная зависимость» официально имеют 47 тысяч жителей. Выше в антирейтинге только Москва, Московская и Нижегородская области, а также республика Башкортостан. Ну а самыми непьющими оказались республика Ингушетия, Чукотский и Ненецкий автономные округа.