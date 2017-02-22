Ростовская прокуратура требует заблокировать сайты об электроудочках
На просторах Интернета во время мониторинга различных сайтов ростовская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила информацию об самостоятельном изготовлении электроудочек. Такие средства рыболовства запрещены законом — их использование считается массовым истреблением биологических ресурсов и влечет за собой уголовную ответственность. Данная информация была размещена сразу на шести сайтах, сообщили в ведомстве.
Прокуратура направила заявление в суд с просьбой запретить деятельность сайтов-нарушителей. После вступления решений суда в законную силу, доступ к сайтам заблокируют.
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