Ростовские католики и иудеи отмечают Рождество и Хануку

Праздничные свечи зажглись этой ночью в домах и храмах католиков Ростовской области. К ним присоединились иудеи, которые также отмечают сегодня начало большого праздника света и огней.

Немецкая полька, стихи и песни. Сегодня 53 школа превратилась в кусочек Германии в Ростове. Здесь собрались все, кто имеет немецкие корни. Рождество — один из главных праздников у лютеран. Дружба народов в школе с углубленным изучением языка началась давно, больше полувека назад. И до сих пор разные поколения донских немцев стараются поддерживать отношения и следовать национальным традициям.

«Дружить очень легко и просто, если внутри у каждого человека есть позитивные мысли и душа открыта. Думать, мыслить надо позитивно и дела тогда будут позитивны во всем», — говорит директор школы №53 Людмила Богатищева.

Красивая елка, подарки и горящие свечи — это главные атрибуты лютеранского Рождества. Зажигают огни сегодня и в еврейских домах. Началась Ханука — праздник света, который длится восемь дней. В этот день принято собираться семьей и зажигать первую свечу на специальном подсвечнике.

«Сегодня мы как раз зажигаем первую свечу, и это выглядит немного интересно, потому что только одна свеча будет гореть. Остальные будут пустые», — говорит раввин Хаим Данзингер.

Основные блюда праздника — драники и пончики. Их принято готовить всей семьей. Кроме того, нельзя представить Хануку без специальных настольных игр и песен.

А это уже католический приход «Тайной вечери». Среди прихожан — иностранные студенты из разных стран Африки, Латинской Америки. Рождественский сочельник традиционно начинается с обмена облатками. Кусочек тонкого листа выпеченного пресного теста дарят окружающим и при этом говорят пожелания.

На столе у католиков минимум 12 блюд. Традиционно в каждой семье готовят сочиво или кутью — злаковую кашу. Еще одна особенность — песнопения. В этом году здесь, в приходском доме, они звучат на разных языках — португальский, испанский, французский, английский, польский, русский… Языковое многоголосье и разные государства объединяет рождественская атмосфера.

«Я очень рада, что здесь есть возможность отметить с друзьями Рождество, потому что в России рождество отмечают 7 января. Для нас это очень большой праздник, и я очень рада, что здесь могу с другими отметить», — говорит студентка ЮФУ из Мозамбика Ивана Мансу.

Торжественный ужин перетекает в праздничную службу.

«Мы встречаемся в храме. Сейчас еще время для тех, кто не успел исповедоваться. Обязательно тоже стоят елки. Есть за мной вертеп, в котором еще нет Иисуса, мы его принесем торжественно, после литургии», — говорит настоятель католического прихода «Тайной вечери» Ростова-на-Дону Збигнев Бартошевский.

Встреча Рождества в храме для семьи Момджиян — это неизменная традиция. Ночную рождественскую мессу стараются никогда не пропускать.

«Ожидание такого волшебства начинается с Рождества в нашей семье. Поэтому мы здесь», — говорят Евгений и Ольга Момджиян.

Празднования Рождества у западных христиан и Хануки у евреев продолжатся и в воскресенье. И затем они плавно перетекут в еще один любимый многими праздник — Новый год.