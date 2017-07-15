Ростовские офтальмологи рассказали, как выбрать солнцезащитные очки

Врачи-офтальмологи при покупке солнцезащитных очков советуют прежде всего обращать внимание на линзы, которые не должны пропускать ультрафиолет, а не на форму и дизайн.

«Принципиальной разницы нет, стеклянная это будет или пластиковая линза, — отмечает директор сети оптик, врач-офтальмолог Роман Погосян, — зависит всё от качества производимой линзы. Если качественный пластик, она ни в чем не будет уступать стеклу. Стекло, в принципе, имеет одно большое преимущество — оно меньше царапается».

Но у стекла есть и недостатки — оно тяжелее и травмоопаснее. Поэтому чаще всего производители используют пластиковые линзы. А определить, качественный ли экземпляр, поможет специальный прибор, который есть в каждом салоне оптики.

По мнению экспертов, хорошие солнцезащитные линзы стоят от 700 рублей и выше. Также цена зависит от бренда и качества оправы. Минимальная цена одного качественного стекла при оптовой закупке начинается от 180 рублей. При этом на рынках, в гипермаркетах и в интернет-магазинах модный очки можно купить даже меньше, чем за 100 рублей. Но медики не рекомендуют выбирать дешевые модели, так как затемненная линза в таких очках не защищает от ультрафиолета, а только обманывает зрение.

Юрий Иванишко, генеральный директор Ростовской глазной клиники «ИнтерЮНА», доктор медицинских наук, профессор: «Веки прикрывают от ультрафиолета роговицу, хотя там и немного ультрафиолета, но он есть. А вот зрачок узкий в солнечный день, он может сузиться до полумиллиметра и даже меньше. Он защищает хрусталик от серьезного инфракрасного излучения. Вот этим защитным реакциям глаза нужно не мешать. Мешают им, конечно, некачественные стекла, т.е. тоненькие пластинки, пластик дешевый, который затемняет глаз, и зрачок не суживается на столько, на сколько нужно. Он расширяется, а через этот темный пластик проходит избыточное излучение для роговицы, для хрусталика и в последнюю очередь для сетчатки».

Офтальмологи предупреждают, что со временем может нарушиться функционирование хрусталика и даже развиться катаракта. Поэтому не стоит экономить на здоровье, говорят специалисты и советют подбирать солнцезащитные очки в хорошей оптике или проверенном месте.