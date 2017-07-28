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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовские полицейские оперативно нашли пропавшего 3-летнего ребенка

7:03 Пятница, 28.07.2017

Вчера примерно в 23 часа в ростовскую полицию поступило заявление о пропаже 3-летней девочки. Сотрудники территориального отдела были подняты по тревоге, полицейские обследовали места возможного нахождения ребенка. Малышку достаточно быстро нашли — девочка находилась у знакомых семьи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники полиции проводят проверку, подчеркнули в ведомстве.

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