Ростовские школьники посетили мастер-классы по медицине

Школьники Ростова-на-Дону приняли участие в «Университетских субботах РостГМУ», сообщает сайт горадминистрации. В рамках мероприятия ребята посетили несколько мастер-классов, на которых узнали о том, как правильно делать повязки, пеленать детей и оказывать первую медпомощь. Кроме того, будущим абитуриентам рассказали о регламенте проведения олимпиады по химии для поступающих в РостГМУ.