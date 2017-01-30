Ростовские школьники посетили мастер-классы по медицине
Школьники Ростова-на-Дону приняли участие в «Университетских субботах РостГМУ», сообщает сайт горадминистрации. В рамках мероприятия ребята посетили несколько мастер-классов, на которых узнали о том, как правильно делать повязки, пеленать детей и оказывать первую медпомощь. Кроме того, будущим абитуриентам рассказали о регламенте проведения олимпиады по химии для поступающих в РостГМУ.
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