Ростовские синоптики: к выходным на Дону станет прохладней

Донской регион во власти летнего зноя. Вчера днем в Ростове показатель термометра остановился на отметке плюс 39. Это на три градуса ниже, чем прогнозировалось. Но сегодня ростовчанам и гостям южной столицы вновь предстоит пережить жару. Возможно, она побьёт температурный рекорд июля семилетней давности — тогда было зафиксировано 43 градуса выше нуля.

«Такие температуры именно в конце июля для Ростовской области наблюдаются практически каждый год, поэтому считать, что они аномальны, нельзя. Пик температур отмечался и выше — до 43 градусов, самая сильная жара отмечалась в 2010 году», — говорит и.о. начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Жару, говорят метеорологи, принес в регион антициклон. Он будет диктовать погоду и сегодня. Средняя температура по региону будет около 38 градусов, а в некоторых районах прогнозируют знойные 40-42. Медики советуют не выходить на улицу и пить больше воды.

«Длительное пребывание в условиях столь высоких температур опасно либо тем, что человек рискует получить тепловой удар — перегревание, либо солнечный удар. Самым лучшим напитком для здоровья является вода, ее объем нужно рассчитывать 30 мл на каждый килограмм веса человека в день», — говорит заместитель главного врача МБУЗ ГБСМП по скорой медицинской помощи Василий Фалин.

От такого пекла многие спасаются у воды или прямо в фонтанах. Там настоящий аншлаг. Но по словам синоптиков, терпеть осталось недолго — уже завтра температура опустится примерно на 7 градусов.