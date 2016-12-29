Ростовские синоптики на ближайшие дни прогнозируют туман

Более 10 рейсов задержано сегодня в Ростовском аэропорту. Многие пассажиры ждут вылета с самого утра. Расписание сбилось из-за тумана, который мешает привычной работе экипажей и лайнеров. Несколько самолётов сегодня вообще не смогли сесть в донской столице. Пилотам пришлось увести борты на запасные аэродромы в соседние города. По данным сервиса «Флайтрадар», видно, что борт из Шереметьево 1158 сделал шесть кругов над Ростовом, но потом все-таки ушел в Краснодар. По данным на этот час, из-за плохих метеоусловий задерживаются девять прибывающих самолётов и шесть рейсов на вылет.

«В данный момент из-за метеоусловий задерживаются несколько рейсов. В частности, рейс «Аэрофлота» 1158 из Шереметево ушёл на запасной аэродром в Краснодар, а рейс из Салоников ушёл на запасной аэродром в Сочи. Также ожидается задержка рейсов, следующих к нам из Домодедово, Шереметьево, Санкт-Петербурга и Внуково по метеоусловиям Ростова-на-Дону», — говорит сотрудник пресс-службы аэропорта Ольга Ладейщикова.

Добавим, что Ростовский гидрометцентр делает неутешительный прогноз для авиапутешественников. До конца недели — в пятницу, субботу и воскресенье — в южной столице прогнозируют туман. Он, как считают синоптики, будет формироваться в первой половине дня и рассеиваться после полудня.