Ростовские таможенники изъяли старинный Коран

Таможенники МАПП «Куйбышево» получили заключение эксперта в отношении изъятой старинной книги. Как сообщили в ведомстве, еще в ноябре прошлого года на пункте пропуска, расположенном на трассе «Таганрог — Снежное», у одного из пассажиров микроавтобуса, следовавшего в Санкт-Петербург, таможенники нашли старую книгу на арабском языке. Издание изъяли и отправили на экспертизу, так как предположили, что книга является культурной ценностью.

Выяснилось, что это священная книга мусульман, издана она в 1903 году. Эксперты отнесли изъятый Коран к категории культурных ценностей. Книга подпадает под действие закона Российской Федерации от 15.04.1993 г. №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Теперь таганрогские таможенники продолжили расследование. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», в части недекларирования культурных ценностей, подчеркнули в ведомстве.