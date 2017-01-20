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ОБЩЕСТВО

Ростовские танцоры присоединились к флешмобу ‘Mannequin Challenge’

12:08 Пятница, 20.01.2017

Местом действия очередного видео с застывшими людьми выбрали трамвай, который движется по ночному городу. Судя по украшенному салону и торту в руках у «манекенов», пассажиры праздновали чей-то День рождения. Ролик постепенно набирает популярность в соцсетях, количество просмотров приближается к тысяче.

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