Ростовские танцоры присоединились к флешмобу ‘Mannequin Challenge’
Местом действия очередного видео с застывшими людьми выбрали трамвай, который движется по ночному городу. Судя по украшенному салону и торту в руках у «манекенов», пассажиры праздновали чей-то День рождения. Ролик постепенно набирает популярность в соцсетях, количество просмотров приближается к тысяче.
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