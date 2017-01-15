Ростовские театры дали спектакли в больницах и ДГПБ

На этой неделе донские театры и музыкальные коллективы дарили зрителям рождественские подарки. Профессиональные актеры отправились со спектаклями в детские клиники, а городские сценические площадки были отданы для выступления молодым артистам с ограниченными физическими возможностями.

Каждый раз первые дни января — особая пора. Пора надежд и ожидания чуда. Время сказок. Старейший на Дону симфонический оркестр — академический оркестр ростовской филармонии — приготовил для детворы музыкальную сказку о приключениях маленькой Скрипочки и ее верного рыцаря Смычка. Все герои этой сказки — музыкальные инструменты. Их роли вдохновенно сыграли юные ростовчане, а оркестр наполнил спектакль прекрасной музыкой. Эти новогодние дни — отличное время делать подарки.

Рождественский подарок для ребят — сказку «Зайкина избушка» — приготовили и артисты Ростовского академического молодежного театра.

«Мы решили приехать к тем, кто не может приехать к нам в гости. И я думаю, надо сделать это традицией — такие поездки к тем, кто нуждается в нас, но пока к нам прийти не может», — говорит директор Ростовского академического молодежного театра Карина Сердюченко.

Здесь, в реабилитационном центре областной детской больницы, врачи делают все возможное для здоровья маленьких пациентов. Встреча с актерами в этих стенах первая, возможно, тоже окажется хорошим лекарством.

«Мы очень благодарны и актерам, и руководству молодежного театра за то, что они пришли к нам на площадку больницы. Часто у нас лечатся дети из отдаленных районов Ростовской области, которые прежде не бывали в театре и у которых общение с артистами вызывает восторг. И это редкая возможность подарить детям радость», — говорит главный врач Областной детской клинической больницы Светлана Пискунова.

Чуда ждут все. Но есть чудеса, которые люди делают сами. Третий год подряд приглашает зрителей в Донскую публичную библиотеку на «Рождественскую сказку» «Театр Дождя».

«Театр Дождя» — это театр педагогический и инклюзивный. Педагогический — потому что в нем созданы условия для адаптации и развития наших воспитанников. Инклюзивный — потому что мы играем совместно со студентами Южного федерального университета, с профессиональными музыкантами, актерами, танцорами. С теми людьми, кто неравнодушен к этой идее. И мы играем на равных. Если они не очень хорошо говорят или не совсем хорошо двигаются, то актеры-наставники — наши студенты — дают им возможность выйти на сцену, показать свое «Я», играть душой, играть глазами и стать явлением в нашем городе, в нашем обществе», — говорит руководитель Театра Дождя, доцент ЮФУ Екатерина Сторожакова.

Каждый спектакль требует и вдохновения, и напряженной работы. Такой — тем более. Но ведь недаром говорится: «Дорогу осилит идущий».

«Ребята стали участвовать в рефлексии после спектаклей. Они стали хотеть играть все роли, которые есть в спектакле. Мы можем заменять друг друга и заменяют наши ребята. Они помнят тексты и с удовольствием играют, с удовольствием выходят на сцену и ждут этого. И мое сердце радуется этому», — говорит руководитель Театра Дождя, доцент ЮФУ Екатерина Сторожакова.

В новом году «Театр Дождя» пригласит зрителей на премьеру. Это будет «Синяя птица» Метерлинка.