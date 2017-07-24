Ростовские власти пообещали открыть новые площадки для выгула домашних животных

Новые площадки для выгула домашних животных должны появится в Ростове уже в этом году. Об этом стало известно сегодня. На официальном сайте городской администрации опубликовали итоги совещания по реализации проекта «Город для тех, кто делает нас лучше». Планируется, что новые площадки появятся в парке им. Н. Островского, в парке «Дружба», на ул. Пушкинской установят диспенсеры с пакетами и правилами пользования, а также урны.