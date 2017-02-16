Ростовских школьников приняли в ‘Юнармию’

Ростовчане вступили в ряды «Юнармии». Это всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель которого возродить старые добрые традиции детских и молодежных организаций. Кто же пополнил ее ряды и чем теперь юнармейцы будут заниматься?

26 секунд на сборку автомата Калашникова — личный рекорд Артема. В свои 12 лет он точно знает, какую выберет профессию.

«Хочу поступить в военное училище, скорее всего, в Санкт-Петербурге, чтобы стать военным», — признается Артем Худомясов.

Навыки военной подготовки Артем получает в родной школе №16. На базе этого образовательного учреждения создана целая система военно-патриотические воспитания. Изучение истории, помощь ветеранам и детским домам. Ученики проходят стрелковую и строевую подготовку, а еще ходят в запоминающиеся походы.

Сейчас в школе три военно-патриотических класса. Перед тем, как набрать такой отряд, руководство школы проводит беседу и с детьми, и родителями. Вступить может каждый ученик, начиная с третьего класса.

«В 2000 годы убили у нас чувство Родины. Мы становимся в большей мере космополитами. А сейчас растут дети, родители которых — дети нулевых. Поэтому следует возрождать любовь к Родине, а также умение защитить ее не только с оружием в руках, но и в диспутах и беседах», — поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №16 Наталья Гура.

Это знамя означает, что теперь в школе есть особый отряд юнармейцев. К присяге приведены самые талантливые ученики. «Юнармию» возродили в мае прошлого года. В Ростове отряд школы №16 стал первым, образованным на базе образовательного учреждения.

«Считаю, самое главное — то, что возродили «Юнармию». Это произошло по приказу министра обороны при непосредственном участии президента России. Думаю, что наша задача — объединить под знаменем «Юнармии» все направления военно-патриотической деятельности», — говорит начальник штаба Ростовского регионального отделения «Юнармия» Игорь Карасёв.

Быть настоящим юнармейцем — это значит соблюдать клятвы, данные на присяге: защищать слабых, бороться за правду и быть верным Отечеству.

«Многие заблуждаются, говоря «разбудили патриотизм». Нет, не разбудили, его нужно просто воспитать. Тогда дети сами захотят самореализоваться. Мы помогаем им в этом, а уже патриотами они вырастают сами», — отмечает руководитель центра патриотического воспитания дворца творчества детей и молодёжи Сергей Игнатов.

Эксперты уверены, «Юнармия» — это новая волна патриотического движения Ростова. Они надеются, что такие отряды будут пополняться.