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ОБЩЕСТВО

Ростовских туристов с нетерпением ждут в Египте

10:36 Пятница, 27.01.2017

Донской туристический рынок с нетерпением ждет открытия египетского направления. Об этом радио «Дон-ТР» заявили в Союзе туриндустрии «Юг». Здесь отметили, что все готово к встрече российских отдыхающих и в самом Египте.

Отели на основных курортах страны пирамид — в Хургаде и Шалм-Эль-Шейхе — находятся в хорошем состоянии. Они укомплектованы всем необходимым для приема гостей. По некоторым данным, туроператоры уже даже рассчитали стоимость туров. Цены объявят, как только откроется официальное авиасообщение между Египтом и Россией.

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