Ростовских туристов с нетерпением ждут в Египте

Донской туристический рынок с нетерпением ждет открытия египетского направления. Об этом радио «Дон-ТР» заявили в Союзе туриндустрии «Юг». Здесь отметили, что все готово к встрече российских отдыхающих и в самом Египте.

Отели на основных курортах страны пирамид — в Хургаде и Шалм-Эль-Шейхе — находятся в хорошем состоянии. Они укомплектованы всем необходимым для приема гостей. По некоторым данным, туроператоры уже даже рассчитали стоимость туров. Цены объявят, как только откроется официальное авиасообщение между Египтом и Россией.