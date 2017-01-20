Ростовский ансамбль ‘Тысячелетие’ победил на международном конкурсе

Главную награду Международного конкурса детского и молодёжного творчества «АРТ-Премиум» привёз в донскую столицу ансамбль «Тысячелетие». Наши ребята оказались сильнейшими среди коллективов Бурятии, Татарстана, Сибири, Урала, Грузии и Армении, и это несмотря на то, что конкурсную программу было решено сменить за несколько дней до выступления.

Они и не скрывают, что в Москву ехали только за победой. Да ещё с какими номерами! «Калинка»- это бренд любого народного коллектива. Смело крутить «Матрёшку» ребята научились благодаря упорству и ежедневным занятиям. А чудо-туфелька «Копытце» в помощь — обязательный атрибут любого выступления. Так было и на Международном конкурсе детского и молодёжного творчества «АРТ-Премиум» в Москве.

«Для этого надо иметь хорошую растяжку, держать спину», — рассказывает Виктория Ивахно.

«Страхи были. Опасался, что могу точку потерять, встать не на центр, тогда вся картина была бы смещена», — признается Михаил Болтунов.

А вот «Смуглянку», говорит руководитель образцового хореографического ансамбля «Тысячелетие» Ольга Куванова, изначально везти на Международный конкурс детского и молодёжного творчества «АРТ-Премиум» не собирались.

«Мы собирались везти «Грузию». Но, к сожалению, произошла трагедия и по-другому никак не получалось. Тогда решили, что повезём «Смуглянку» в память великому коллективу и ансамблю. Два года назад в Ростов приезжал Ансамбль имени Александрова, впечатления были незабываемые, были восторг и слёзы», — комментирует руководитель образцового хореографического ансамбля «Тысячелетие» Ольга Куванова.

Именно тогда дети и их руководитель решили поставить свою»Смуглянку». Посмотрели фильм «В бой идут одни старики», писали даже сочинения. Танец получился особенным.

«В нём есть разные комбинации, вращения», — отмечает Анна Каруня.

«Это патриотический танец. Мы сходили коллективом на концерт Ансамбля имени Александрова, он произвёл на нас впечатление», — вспоминает Анастасия Шевчук.

«Жюри были строгими, но справедливыми, много известных людей среди них находилось», — говорит Ангелина Мищенко.

Абсолютная победа на международном конкурсе, участниками которого были коллективы из Бурятии, Татарстана, Сибири, Урала, Грузии, Армении, для талантов из «Тысячелетия» — гордость за свой родной Ростов-на-Дону, свой коллектив, своего педагога и самих себя. Уже сейчас они готовятся к новому всероссийскому конкурсу и настроены только на победу.