Ростовский автопарк будет обслуживать VIP-персон FIFA на ЧМ-2018
Как сообщает сайт «Ростовский Городской Транспорт», на территории будут базироваться легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы и прочая техника. Предполагается, что таким автопарком станет либо «Западное троллейбусное депо», либо филиал «Ростовпассажиртранс», который в настоящий момент не используется. Обе этих территории обладают необходимыми требованиями, в частности системой видеонаблюдения.
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