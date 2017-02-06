Ростовский автопарк будет обслуживать VIP-персон FIFA на ЧМ-2018

Как сообщает сайт «Ростовский Городской Транспорт», на территории будут базироваться легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы и прочая техника. Предполагается, что таким автопарком станет либо «Западное троллейбусное депо», либо филиал «Ростовпассажиртранс», который в настоящий момент не используется. Обе этих территории обладают необходимыми требованиями, в частности системой видеонаблюдения.