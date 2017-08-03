Ростовский автопарк скорых пополнили 15 новыми машинами

Сегодня 15 автомобилей скорой медицинской помощи пополнили парк ростовских подстанций. Новые машины оснащены всем необходимым оборудованием. Стоимость карет — более 60-ти миллионов рублей. Технику планируется использовать и во время проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. В мэрии Ростова надеются, что пополнение автопарка городской скорой значительно улучшит качество и своевременность предоставления медицинской помощи.

«Хочу отметить системную и последовательную работу администрации в этом направлении. Общее количество машин, которое у нас выходит на обслуживание наших горожан — 81, и вот то, что мы поменяли 18 в прошлом году и сейчас 15 уже — это более 40-ка процентов. Поэтому мы на хорошем пути и главное не останавливаться. Будем находить и изыскивать средства в бюджете для того, чтобы обновить в ближайшее время весь парк автомобилей скорой помощи», — говорит глава администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.