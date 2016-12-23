Ростовский фотограф Сергей Поливец отправился в турне со своей выставкой

Сегодня утром ростовский фотограф Сергей Поливец выехал из Ростова в турне со своей выставкой. Она составлена из снимков, сделанных во время легендарных гонок «Африка Эко Рейс» в 2016 году, еще известной как «Париж-Дакар». За месяц фотохудожник планирует преодолеть на автомобиле более 19 тысяч километров по континентам Европы и Африки. Экипаж пресс-кара в составе Сергея Поливца, Игоря Сафронова и Владислава Рыбкина готов проехать 9 государств и 18 тысяч километров, что бы побывать на гонке «Африка Эко Рейс 2017». Помимо съемок ралли Сергей Поливец проведет по одной выставке в Монако, Марокко и Сенегале в городе Дакар. 24 декабря экипаж, двигающийся своим ходом, пересечет границу Евросоюза и почти через месяц вернется в родной Ростов-на-Дону.