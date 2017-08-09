Ростовский Гидрометцентр: пик жары на Дону пройден

Пик жары на Дону пройден. Об этом сегодня сообщила исполняющая обязанности начальника Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова на пресс-конференции в «ДонМедиа». По ее словам уже завтра на Севере области столбики термометров опустятся до отметки 28 градусов, на Юге — до 35-37. Ощутимый спад жары ожидается после 25 августа.