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ОБЩЕСТВО

Ростовский Гидрометцентр: пик жары на Дону пройден

15:27 Среда, 09.08.2017

Пик жары на Дону пройден. Об этом сегодня сообщила исполняющая обязанности начальника Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова на пресс-конференции в «ДонМедиа». По ее словам уже завтра на Севере области столбики термометров опустятся до отметки 28 градусов, на Юге — до 35-37. Ощутимый спад жары ожидается после 25 августа.

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