Ростовский медуниверситет стал победителем конкурса ‘Здоровый университет’

Ростовский государственный медицинский университет в числе шести медицинских вузов России стал победителем конкурсов «Здоровый университет» и «Будь здоров». Об этом сообщает федеральное министерство здравоохранения. Торжественная церемония награждения прошла в Совете Федерации. Донской вуз разделил третье место с самарским университетом. В конкурсах участвовали более 60 вузов из 49 регионов РФ. Конкурсная комиссия оценивала работы по целому ряду критериев.