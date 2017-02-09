Ростовский медуниверситет стал победителем конкурса ‘Здоровый университет’
Ростовский государственный медицинский университет в числе шести медицинских вузов России стал победителем конкурсов «Здоровый университет» и «Будь здоров». Об этом сообщает федеральное министерство здравоохранения. Торжественная церемония награждения прошла в Совете Федерации. Донской вуз разделил третье место с самарским университетом. В конкурсах участвовали более 60 вузов из 49 регионов РФ. Конкурсная комиссия оценивала работы по целому ряду критериев.
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