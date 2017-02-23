Ростовский микрорайон Темерник частично остался без тепла и горячей воды
Во время планового осмотра тепловых сетей в Первомайском районе Ростова бригада специалистов выявила дефект тепломагистрали, которая обеспечивает горячей водой и теплом микрорайон Темерник. Из-за этого завтра, 24 февраля, на трех улицах — Лелюшенко, Думенко, Миронова — ограничат подачу горячей воды и тепла, сообщили в ростовской администрации со ссылкой на департамент ЖКХ и энергетики города. На месте дефекта будут проводить срочный ремонт.
Тепло и горячую воду обещают дать в полном объеме в течение дня 24 февраля. Администрация ростовских тепловых сетей просит жителей Первомайского района с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть особо внимательными по окончании восстановительных работ (во время пуска тепла).
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