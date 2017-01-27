Ростовский молодежный театр сменили ‘одежду’ большого зала
Более тысячи метров красного бархата и месяц на изготовление. Новый занавес сегодня встретит зрителя в большом зале Ростовского академического молодежного театра. Монтаж самой важной детали интерьера занял несколько дней. Ткань «Шекспир» специально заказывали в Бельгии. Отметим, что в театре завершилась масштабная смена всей сценической «одежды» зрительного зала. Также установили новые кресла. Уже этим вечером в ростовской «молодежке» пройдет спектакль «Месяц в деревне».
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