Ростовский молодежный театр сменили ‘одежду’ большого зала

Более тысячи метров красного бархата и месяц на изготовление. Новый занавес сегодня встретит зрителя в большом зале Ростовского академического молодежного театра. Монтаж самой важной детали интерьера занял несколько дней. Ткань «Шекспир» специально заказывали в Бельгии. Отметим, что в театре завершилась масштабная смена всей сценической «одежды» зрительного зала. Также установили новые кресла. Уже этим вечером в ростовской «молодежке» пройдет спектакль «Месяц в деревне».