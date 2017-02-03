Ростовский онкоинститут 4 февраля проводит бесплатную консультацию
Завтра в Ростовском онкоинституте пройдет День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с раком. С 9 до 14 часов приём будут вести врачи 11 специализаций. Консультацию можно получить бесплатно. Для этого нужно успеть сегодня записаться на сайте института, или по телефонам: +7 (863) 200 1000, +7 (863) 3000 200. Не забудьте на консультацию паспорт.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.