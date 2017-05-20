Ростовский салон красоты обманом навязывал клиентам большие кредиты
Красота требует жертв или жертвы не обязательны. Кировский суд Ростова-на-Дону вынес решение, которого ждали десятки людей. Они надеются, что теперь смогут вернуть свои деньги. Все они откликнулись на приглашение бесплатно получить процедуры в салоне красоты и уже на выходе поняли, что взяли большой кредит на косметику и получили подарки, за которые тоже придётся платить.
Полгода жесточайшего стресса и длинная судебная тяжба — вот во что вылился ростовчанке Марине Болдыревой поход в один из центров красоты. История банальная: пригласили по телефону на пробную бесплатную процедуру. В итоге через несколько часов Марина вышла из офиса косметологической фирмы с кредитным договором на оказание услуг более чем на 100 тысяч рублей и с пакетом якобы подарков.
«Мы его вам подарили, распишитесь за это. Теперь говорят, что я купила косметику, и она входит в кредитный договор», — вспоминает Марина Болдырева.
Марина опомнилась буквально на следующий день и поспешила в контору с громким названием «Центр эстетической коррекции» с просьбой расторгнуть договор. Те вроде бы были не против, но потребовали вернуть стоимость так называемых подарков — несколько пузырьков средств для ухода за волосами стоимостью 30 тысяч рублей и упаковка гигиенических прокладок за 9,5 тысяч рублей. Таких денег у пострадавшей не было, и Марина подала иск в суд на центр красоты «Богиня Здоровья». Как оказалось, для ответчиков такой поворот событий не был неожиданностью.
«С требованиями истца мы не согласны по одной простой причине: договор заключался добровольно. То есть человек для себя решил нужно ему это или нет. Соответственно, он решил, что нужно и заключил договор», — комментирует юрист центра эстетической коррекции «Биосфера» Сергей Мнацаканян.
Всё так, сокрушается Марина, но способ, которым её буквально заставили подписать договор, по мнению истца, незаконный. На неё было оказано жесточайшее психологическое давление, уверена пострадавшая. Она сравнивает это с методами нейролингвистического программирования, когда человека искусственно ставят в такие условия, что он не понимает что делает. Доказать это в суде весьма проблематично. Потребовалось три заседания и месяц на рассмотрение дела. В итоге судья всё-таки вынес решение в пользу Марины Болдыревой.
«Исковые требования Болдыревой Марины Николаевны к ООО «Богиня Красоты» о защите прав потребителей удовлетворить частично. Расторгнуть договор, взыскать с организации денежную сумму в размере 97 тысяч рублей, неустойку в размере 97 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей», — озвучила решение судья.
Это, конечно, не всё, что требовала Марина, но, по крайней мере, рассчитаться с банком, который настойчиво требовал погасить растущую из-за процентов задолженность, хватит. Для этой несостоявшейся клиентки «Богини Красоты» или по другому «Центра эстетической коррекции «Биосфера», финал неприятной истории оказался счастливым. Однако повезёт ли так другим, пока не известно. Только в Кировском районном суде Ростова на разных стадиях разбирательства находится порядка 30-ти исков, ответчиком в которых выступает «Центр эстетической коррекции», который продолжает работать в донской столице.
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Мы так же подаем на них в суд! Нас обманули на 140 тыс. Давайте объединять силы 89885122826 Алексей
Я сегодня тоже пришла в этот салон,после месяца отпуска,хотела перевестись в другой город,т.к. переезжаю. Но когда я пришла,оказалось,что биосфера уже «центр здоровья»,перевести меня в другой город не могут,а расторгнуть договор я не имею права,потому что якобы это уже другая организация,так сказал их руководитель Сергей Борисович!Вот так!теперь тоже собираюсь в суд!89508462718
у меня тоже, та же история , завтра иду расторгать договор , куда наша милиция смотрит ..столько пострадавших ..почему им разрешают работать..(( согласна объединяться ggkk77@mail.ru пишите..теперь они ООО ВИП Эстетика Шаумяна 104
Нами уже выигран суд у ООО «Богиня Красоты». Подан иск к банку «Ренессанс Кредит». Приглашаем интересующихся этой темой на судебное заседание: Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону, 30 марта 2016, 11-00. +79185840062.
А зачем вы судитесь ?
Я плачу рассрочку и пользуюсь услугами. Там куча людей у них ходят , вечно все занято , толпы людей на похудение ходят , на процедуры .. Зачем вы расторгаете ?
Не понимаю почему не закроют эту шарашку мошенников…перед глазами постоянно стоят морды этих наглых упырей Сергей Борисович и Автандил Геннадьевич. ..а еще Денис там есть…дурят пенсионерок и наслаждаются как они хороши. .руки потирают . ..я одному мышкой в морду заехала, было бы что то побольше под рукой убила бы вообще. .просто твари…я к ним 4 раза ходила за расторжением. ..а они только цену увеличивают взяточники. Тоже в суд подам. Кому интересно пишите 100gjh@mail.ru.
Я тоже попалась на удочку этих шарлатанов,хожу уже почти 2 недели и не могу расторгнуть этот проклятый договор,кинулась почти сразу,но этот наглый юрист,заломил такую сумму,так ещё его нет никогда на месте,так разводят людей ,избавиться никак не возможно от этого проклятого центра,врут на каждом шагу,так голову задуряют в первое якобы бесплатное посещение,что и опомнится не успеешь,уже договор в руках
,а там ещё и страховка к нему на 6000,и подарок на 14 000 тысяч,и все процедуры оказались платными в итоге заплати 47 640 рублей за расторжение да не факт,что кредит не повис в банке,да и расторжение договора намеренно затягивается
всем привет,подскажите а при расторжении договора,вы приобретали продукцию не подлежащую возврату ну например (косметику,парфюмерию,бады и тд,)или услуги?
в процессе общения говорилось о подписании договора на услуги, но в итоге это был договор на покупку косметики и прокладок. Тот же Мнацакян, он и в ОО Эстель. Я суд проиграла, подаю апелляцию. Интересный факт, что один из флаконов без указания срока годности, но не один зарубежный производитель не будет портить свою репутацию не указан срок годнсоти косметики, нет ни штрих кода, ни кода партии. Джае судья на судебном заседании сама своим пальчиком стерла в 1 секунду «нанесённый срок годности», хотя в тех.регламенте таможенного союза указано ,что срок годности должен быть нестираемым. Создается впечатление, что судьи и Роспотребнадзор у нас куплены, если они не принимают во внимание требования технического регламента таможенного союза. Вот в таком государстве мы живем, где все решается деньгами.
Моя мама на днях пошла на бесплатное обследование и вышла с кредитом в 110 000
Что интересно, у них на информационном стене висят правила торговли и договор они заключаютпо правилам бытового обслуживания. А между тем оказывают мед услуги. Значит у них нет лицензии на мед услуги
Прокуратура и Роспотребнадзор должны были это проверить. Я писала в эти инстанции год назад. И исходя из того, что эстель , все еще, работает, то у них «ничего не нашли». Вот такие у нас продажные инстанции, которые работают и получают зп из наших налогов. Всем нужны денежки, а функции свои никто не выполняет.
Главное с этим салоном нужно решать все до суда. звоните я объясню как 89094150991, 89381002813
Я тоже пришла на бесплатную консультацию, а вышла с кредитным договором на 140,0 т.р. Расторгать договор они отказываются, на звонки не отвечают, в суд тоже бесмысленно здесь в Ростове подавать, все куплено по всем инстанциям. Интересно, а сколько по факту выигранных дел по данной конторке и сколько людей остались с долгами по кредитам? Нужна информация по пострадавшим от этих мошенников. Пишите на inkovazhenya@mail.ru
Только вчера была у них, ну подождите не уходите, что думать подписываете документы кредит на 86 тыс. Все решим, поможем и пр. А телефоны вы отключайте. Хорошо муж позвонил и я увидела, как сон прошло. Выхожу на улицу: походка легкая, жизнь прекрасна, молодые люди улыбаются. Нет, я еще не стара и нет у меня морщин, лишнего веса, проблем со здоровьем… и всего того что они нашли. Протрузии без МРТ определить нельзя!!! Женщины милые, сколько вас там было, сколько развели и еще разведут. Не ведитесь, никакое здоровья нельзя вернуть, процедуры за 100 тыс не добавят молодости. Берегите себя и свое время!!!
спасибо,всем большое.Только ,что позвонили -пригласили к ним на Шаумяна,104.А я здесь прочитала,что они творят,бизнесмены,позвонила отказалась от их услуг.Спасибо за информацию!!
Ничего особенного и хорошего в Вип Эстетике нет!
Заманивают они БЕСПЛАТНЫМИ ДИАГНОСТИКАМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подсовывают на подпись документа, которые, естественно, никто не читает!!!
Забалтывают так, что человек теряется во времени и уже не понимает, что делает!
Водичку дают попить с добавками, после которой люди вообще практически не помнят, что там с ними происходило!!!
Навязывают кредиты до 200 000 рублей!!!
Впаривают никому не известную и сомнительную косметику!
Какие БАДы от которых неизвестно чего ожидать после употребления!
Выйдя из этой Вип Эстетики ошарашенные люди обнаруживают, что подписались на кредит, страховку, анализы, которые и даром не нужны!
Вернуть косметику и бады не могут, деньги Вип Эстетика не возвращает, договор не расторгает, банк никакого участия в этом не принимает, имеется в виду возврата денег.
Как выяснилось это не единственный центр, точно такая же схема и у Эстель на Ворошиловском 25!
Все один в один, все те же люди и все тот же юрист, которого показывали по Дон-Тр!
Так что если Вы к ним собираетесь, то проблем не оберетесь, если уже побывали, то с ними надо все решать быстро и до суда не доводить, многие клиенты суды проигрывают.
Боже мой , что за бред тут написан . Видно же , что конкуренты этого медицинского центра хорошо поработали !!!! Дорогие дамы , подумайте своей головушкой , что добавлять что-то в воду -это бред , компания бы уже давно разорилась на ьаких напитках !!!! Да и клиника находится в центре города!!!!! Если бы это были бы мошенники из уже давно закрыли !!!! И в первую очередь , прежде чем всему этому поверить , прийдите и спросите у реальных людей их отношение про этот центр !!!!! А не чттайте глупые отзывы конкурентов !!! Я хожу уже 8 месяц и всему рада ! У меня шикарные результаты и если брать соотношение цены и качества , цены здесь не такие и дорогие !
Кристина, ваш отзыв заказной, это сразу видно. Возможно их услуги и хорошие, но тогда нужно и договор заключать на услуги, а не на продажу косметики, у которой не указано срока годности, не верные сертификаты качества, еще и золото в косметике. В этом и заключается их мошенничество. В том, что обещают косметику в подарок, а на самом деле это договор купли-продажи этой же не качественной косметики. Пусть работаю, как другие салоны услуг и не будет претензий. А после впаривания косметики и на процедуры к ним ходить не хочется…….даже, если они такие качественные, как вы говорите. Но проверять этого нет никакого желания, у них все с самого начала происходит на обмане.
Здравствуйте! Меня тоже пригласили по телефону на бесплатное обследование по госпрограмме, представившись мед. учреждением «Здоровье». Я собрала информацию и выяснила: по адресу ул. Шаумяна, 104 существует Обособленное подразделение ООО «Медицина АльфаСтрахование» (ООО «МедАС») ИНН 7728240723 — «Альфа-Центр Здоровья». Медицинская лицензия у них только на адрес ул. Социалистическая, д. №154а (лицензия выдается ТОЛЬКО на конкретный адрес(!), имея лицензию, нельзя оказывать мед. услуги по другому адресу)! Они НЕ ИМЕЮТ права оказывать медицинские услуги. По этому факту может быть подано заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения по РО т. 8 (863)286-98-16 (г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова 71/63б). Всегда собирайте информацию об организациях, оказывающих услуги!!!
На вас тоже может быть подано заявление, Анна, так как, то что вы написали является клеветой. Вы не представили ссылки на источники из которых собрали информацию, тем более, что она является недостоверной. Информацию тоже собирать с умом нужно. C лицензией может как и положено ознакомится любой желающий в Уголке Потребителя. А вы подайте заявление, повеселите народ. ))))
Марина, и Анна и другие повеселят руководство этих шарашкиных контор, когда их закроют, наконец-то. А то наши продажные чиновники никак не решатся лишиться кормушки.
Вот и я также вляпалась с этим центром. Подкупил тот факт, что надо было как бы обязательно медицинский полис с собой взять. Заявление написала на расторжение договора, приняли .Имела глупость сделать несколько процедур. Оказалось, что всего несколько процедур (типа соц. пакет) -это всё. Итого кредит 85тыс. Что днлать, ума не приложу. Стресс страшный. Ни где деньги брать, не знаю. Ни какие действия предпринимать. Плачу всё время и всё
не ведитесь, развод чистой воды!!!
Берегитесь, ребята. Они открыли новый центр на Темерницкой 7 Олимпия называется. Куда смотрит Роспотребнадзор и Росздравнадзор и прокуратура!? Не ведитесь на слово бесплатно. и предупреждайте родных. Особенно пенсионеров.
Добрый день. Во первых хочу поблагодарить всех оставивших здесь отзывы, они уберегли меня от потери времени, стресса и всего остального. Вчера мне позвонила девушка и надо сказать почти профессионально пригласила на бесплатную диагностику по соц. программе. Сказали что проводят диагностику аналогичную МРТ, но на новом оборудовании. Диагностика нацелена на профилактику атеросклероза и болезней позвоночника. Название медицинского учреждения при этом не называют. Адрес говорят сейчас Ворошиловский 25 (персиковое здание по правой стороне). Я вначале согласилась, ведь есть программы диспансеризации и все прочее, но потом решила почитать что пишут в интернете. Схема стала ясна и я их послала по телефону. Но что вы думаете, эти твари стали звонить мне по 6-8 раз вчера и сегодня, когда я их послала очень грубо, они мне стали говорить, что передадут мои контакты и теперь я буду в черном списке во всех скорых помощах и ко мне на неотложный вызов никто не приедет. Смешно про «черный список» конечно. Но какие твари и на сколько наглые, а если бы на моем месте была пенсионерка или человек впечатлительный. Искренне надеюсь, что ОБЭП до них доберется, они же мошенники и воры, а вор должен сидеть в тюрьме.