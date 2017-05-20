Ростовский салон красоты обманом навязывал клиентам большие кредиты

Красота требует жертв или жертвы не обязательны. Кировский суд Ростова-на-Дону вынес решение, которого ждали десятки людей. Они надеются, что теперь смогут вернуть свои деньги. Все они откликнулись на приглашение бесплатно получить процедуры в салоне красоты и уже на выходе поняли, что взяли большой кредит на косметику и получили подарки, за которые тоже придётся платить.

Полгода жесточайшего стресса и длинная судебная тяжба — вот во что вылился ростовчанке Марине Болдыревой поход в один из центров красоты. История банальная: пригласили по телефону на пробную бесплатную процедуру. В итоге через несколько часов Марина вышла из офиса косметологической фирмы с кредитным договором на оказание услуг более чем на 100 тысяч рублей и с пакетом якобы подарков.

«Мы его вам подарили, распишитесь за это. Теперь говорят, что я купила косметику, и она входит в кредитный договор», — вспоминает Марина Болдырева.

Марина опомнилась буквально на следующий день и поспешила в контору с громким названием «Центр эстетической коррекции» с просьбой расторгнуть договор. Те вроде бы были не против, но потребовали вернуть стоимость так называемых подарков — несколько пузырьков средств для ухода за волосами стоимостью 30 тысяч рублей и упаковка гигиенических прокладок за 9,5 тысяч рублей. Таких денег у пострадавшей не было, и Марина подала иск в суд на центр красоты «Богиня Здоровья». Как оказалось, для ответчиков такой поворот событий не был неожиданностью.

«С требованиями истца мы не согласны по одной простой причине: договор заключался добровольно. То есть человек для себя решил нужно ему это или нет. Соответственно, он решил, что нужно и заключил договор», — комментирует юрист центра эстетической коррекции «Биосфера» Сергей Мнацаканян.

Всё так, сокрушается Марина, но способ, которым её буквально заставили подписать договор, по мнению истца, незаконный. На неё было оказано жесточайшее психологическое давление, уверена пострадавшая. Она сравнивает это с методами нейролингвистического программирования, когда человека искусственно ставят в такие условия, что он не понимает что делает. Доказать это в суде весьма проблематично. Потребовалось три заседания и месяц на рассмотрение дела. В итоге судья всё-таки вынес решение в пользу Марины Болдыревой.

«Исковые требования Болдыревой Марины Николаевны к ООО «Богиня Красоты» о защите прав потребителей удовлетворить частично. Расторгнуть договор, взыскать с организации денежную сумму в размере 97 тысяч рублей, неустойку в размере 97 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей», — озвучила решение судья.

Это, конечно, не всё, что требовала Марина, но, по крайней мере, рассчитаться с банком, который настойчиво требовал погасить растущую из-за процентов задолженность, хватит. Для этой несостоявшейся клиентки «Богини Красоты» или по другому «Центра эстетической коррекции «Биосфера», финал неприятной истории оказался счастливым. Однако повезёт ли так другим, пока не известно. Только в Кировском районном суде Ростова на разных стадиях разбирательства находится порядка 30-ти исков, ответчиком в которых выступает «Центр эстетической коррекции», который продолжает работать в донской столице.