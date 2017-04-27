Ростовский симфонический оркестр поздравил НЭВЗ с юбилеем

Сегодня в цехах Новочеркасского электровозостроительного завода звучала классическая музыка. Флагман донской экономики отмечает День рождение. Поздравить коллектив предприятия с праздником приехал симфонический оркестр Ростовской филармонии. Рабочие и музыканты надеются, что традиция выступления творческих коллективов под сводами завода вновь возродится.

У главной проходной два знаменитых памятника: новочеркасский паровоз и электровоз, с которого 70 лет назад началась новая история завода. Сегодня все их современные наследники — «Дончаки», «Олимпы», «Ермаки» — выходят в жизнь из электровозосборочного цеха, которому сегодня исполнилось 80 лет. В честь этой даты на заводе принимали дорогих гостей.

«Мы нашли снимок, на котором мы здесь же, но было это давно, на фотографии я чёрно-белый и молодой. Раньше очень часто проводились шефские концерты, встречи в рабочих цехах. Мне это очень нравилось», — рассказал народный артист Российской Федерации Александр Милейковский.

Традиция прервалась в суете перестройки, и вот теперь артисты снова пришли в прославленный цех.

«Они так радуют, ощущаешь подъем в душе. Я не только очень люблю такую музыку, но мне также нравится видеть лица артистов. Преклоняюсь перед этим искусством», — призналась ветеран НЭВЗа Таисия Приходько.

О таком приеме мечтает каждый артист. На заводе заверили, что музыкальная история будет иметь продолжение.

«Мы — музыканты — тоже такие же рабочие, не чувствуем себя богемой, поэтому и приехали к своим», — пояснил главный дирижёр и художественный руководитель Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин.