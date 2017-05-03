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ОБЩЕСТВО

Ростовский суд оправдал бизнесмена Хуруджи

15:03 Среда, 03.05.2017

Сегодня, 3 мая, Ворошиловский суд города Ростова-на-Дону вынес оправдательный приговор в отношении бизнесмена Александра Хуруджи. Владельца компании «Энергия» обвиняли в мошенничестве и хищении у компании «МРСК Юга» около 500 миллионов рублей. Разбирательство длилось более двух лет. Помимо Александра Хуруджи — основного акционера компании «Энергия» — на скамье подсудимых находился также её бывший гендиректор Сергей Конопский. Он также оправдан.

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